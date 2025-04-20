Mauro Icardi sevincine kırmızı kart!

Brezilya Serie B'nin 3. haftasında oynanan Goias – Vila Nova karşılaşması, sadece golleriyle değil, son dakikalarda yaşanan ilginç olayla da gündeme damga vurdu.Maçta 27. dakikada Arthur Caike ile öne geçen Goias, 41. dakikada Facundo Castro'nun golüne engel olamayınca devre 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise heyecan daha da arttı. 66. dakikada Messias'ın golüyle yeniden öne geçen ev sahibi ekip, üstünlüğünü koruyamadı. 89. dakikada Arilson'un attığı golle skora denge geldi.Ancak maçın en çok konuşulan anı, Arilson'un golünden sonra yaşandı. Golün ardından Vila Nova'dan Elias, sevincini Mauro Icardi tarzında, ellerini kulaklarına götürerek kutladı. Bu hareketi tribünleri tahrik edici bulduğu gerekçesiyle değerlendiren hakem, Elias'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.25 yaşındaki oyuncunun oyun dışında kalması Brezilya futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Birçok spor otoritesi ve taraftar, hakemin kararının aşırı olduğunu savunarak bu tür kutlamaların oyunun doğasında bulunduğunu dile getirdi.