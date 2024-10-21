Mauro Icardi'nin ilacı Arjantin!

Antalyaspor maçına attığı iki golle damga vuran Mauro Icardi'ye Arjantin tatili yine yaradı.
Sakatlık ve kısa izinlerinde uzun uçuşlarla soluğu ülkesinde alan yıldız golcü, Arjantin dönüşlerinde fark yarattı ve çıktığı 5 maçta 6 gol, 1 asist üreterek dikkat çekti.
Galatasaray forması altında 84. maçında 60 gole ulaşan Mauro Icardi, "Galatasaray tarihinin en iyileri arasında yer almak benim için onur." ifadelerini kullandı.
Sakatlık ve kısa izinlerinde uzun uçuşlarla soluğu ülkesinde alan yıldız golcü, Arjantin dönüşlerinde fark yarattı ve çıktığı 5 maçta 6 gol, 1 asist üreterek dikkat çekti.
Galatasaray forması altında 84. maçında 60 gole ulaşan Mauro Icardi, "Galatasaray tarihinin en iyileri arasında yer almak benim için onur." ifadelerini kullandı.