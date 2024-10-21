Mauro Icardi'nin ilacı Arjantin!

Milli maç arasında ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi, Antalyaspor maçına attığı iki golle damga vuran isimlerden oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mauro Icardi'nin ilacı Arjantin!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2024 09:28
Antalyaspor maçına attığı iki golle damga vuran Mauro Icardi'ye Arjantin tatili yine yaradı.

Sakatlık ve kısa izinlerinde uzun uçuşlarla soluğu ülkesinde alan yıldız golcü, Arjantin dönüşlerinde fark yarattı ve çıktığı 5 maçta 6 gol, 1 asist üreterek dikkat çekti.

Galatasaray forması altında 84. maçında 60 gole ulaşan Mauro Icardi, "Galatasaray tarihinin en iyileri arasında yer almak benim için onur." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery