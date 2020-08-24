Transferin en hızlı takımı Fenerbahçe, stoper transferini de açıklamaya hazırlanıyor.



Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Mauricio Lemos için Las Palmas ile anlaşmaya vardı. Uruguaylı oyuncu, 23.05 sularında İstanbul'a geldi.



Uruguaylı stoper, salı günü yapılacak sağlık kontrollerinden sonra 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.



LEMOS'UN BONSERVİS BEDELİ



Fenerbahçe'nin, 3 gündür ciddi pazarlıklar yaptığı oyuncu için Las Palmas ile 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında son anlaşmayı yaptığı vurgulandı.



İspanyol kulübünün, 3 gündür idmanlara da çıkmayan oyuncunun maaşından kurtulmak için düşük rakamı kabul ettiği ifade edildi.



FENERBAHÇE'NİN ANLAŞTIĞI LEMOS KİMDİR?



Defensor altyapısından yetişen ve Avrupa'ya ilk olarak Rubin Kazan ile gelen 24 yaşındaki sağ ayaklı Lemos, ardından Las Palmas ve Sassuolo formaları giydi. Lemos, La Liga 2'de geçen sezon 26 maça çıktı.



Mauricio Lemos, Uruguay Milli Takımı formasını da iki kez giydi.



