Maskeli Kral 30'u buldu

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Sarı-Kırmızılı formayla toplamda 30 gole ulaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Maskeli Kral 30'u buldu
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23 Nisan 2025 08:45
Son güncelleme 23 Nisan 2025 08:48
Galatsaray'ın gol makinesi Victor Osimhen, kupada da takımına farkın kapısını açan isim oldu.

Nijeryalı oyuncu, 25. dakikada fileleri havalandırırken bu sezon Galatasaray forması ile toplamda 30 gole ulaştı. Osimhen ligde 21, kupada 3 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü futbolcusu oldu.



 
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