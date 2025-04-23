Maskeli Kral 30'u buldu

Galatsaray'ın gol makinesi Victor Osimhen, kupada da takımına farkın kapısını açan isim oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Nijeryalı oyuncu, 25. dakikada fileleri havalandırırken bu sezon Galatasaray forması ile toplamda 30 gole ulaştı. Osimhen ligde 21, kupada 3 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü futbolcusu oldu.
Nijeryalı oyuncu, 25. dakikada fileleri havalandırırken bu sezon Galatasaray forması ile toplamda 30 gole ulaştı. Osimhen ligde 21, kupada 3 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü futbolcusu oldu.