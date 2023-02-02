Marsilya zirve takibini sürdürdü!

Fransa Ligue 1 21. hafta maçında Marsilya, Nantes ile karşılaştı.



Nantes'in sahasında oynanan maçı Marsilya 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Joao Vivtor(K.K.) ve 90+3. dakikada Azzedine Ounahi kaydetti.



Marsilya bu sonuçla ligde çıktığı son 9 maçı kaybetmedi. Nantes ise son iki maçından galibiyet çıkaramadı.



Marsilya forması giyen milli oyuncu Cengiz Ünder maça ilk 11'de başladı ve 74 dakika sahada kaldı. Bir dönem Galatasaray forması giyen Bartuğ Elmaz ise yedeklerde olmasına rağmen mücadelede süre almadı.



Nantes'te Galatasaray'dan kiralanan Mustafa Muhammed maça yedek başladı. 66. dakikada Chirivella'nın yerine oyuna dahil oldu.



Alınan bu sonucun ardından Marsilya puanını 46'ya yükseltti ve lider PSG'yi takibini sürdürdü. Nantes ise 22 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Nice'i konuk edecek. Nantes ise AC Ajaccio'ya konuk olacak.





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