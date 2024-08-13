Marsilya yeni golcüsünü açıkladı!

Olimpik Marsilya, Lens'in 21 yaşındaki forveti Elye Wahi'yi transfer etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; om.fr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Marsilya yeni golcüsünü açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2024 19:19
Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya, forvet hattını Lens'in genç yıldızı ile güçlendirdi.

Marsilya, Lens'te forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Elye Wahi'yi transfer ettiğini açıkladı.

Elye Wahi, Marsilya ile 2029 yılına dek sözleşme imzaladı.

Fransız devi Marsilya, bu transfer için Lens'e 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

İSTATİSTİKLERİ

Kariyerinde toplamda 141 maça çıkan Fransız golcü, bu maçlarda 47 gol attı ve 13 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery