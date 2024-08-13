Marsilya yeni golcüsünü açıkladı!

Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya, forvet hattını Lens'in genç yıldızı ile güçlendirdi.



Marsilya, Lens'te forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Elye Wahi'yi transfer ettiğini açıkladı.



Elye Wahi, Marsilya ile 2029 yılına dek sözleşme imzaladı.



Fransız devi Marsilya, bu transfer için Lens'e 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.



İSTATİSTİKLERİ



Kariyerinde toplamda 141 maça çıkan Fransız golcü, bu maçlarda 47 gol attı ve 13 asist yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU