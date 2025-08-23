23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
3-064'
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
0-1DA
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
2-0DA
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0DA
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-1DA
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
2-125'
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
1-141'
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-350'
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Marsilya'dan sezonun ilk galibiyeti!

Fransa Ligi ikinci hafta mücadelesinde Olimpik Marsilya, evinde Paris FC'yi 4-2 mağlup etti.

calendar 23 Ağustos 2025 19:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Marsilya'dan sezonun ilk galibiyeti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Olimpik Marsilya evinde Paris FC'yi ağırladı.

Mini Klasik olarak anılan mücadele Velodrome Stadyumu'nda oynandı.

Zorlu mücadelede Marsillya, Paris FC'yi 5-2 mağlup etti.

Marsilya'ya galibiyeti getiren goller; Mason Greenwood, Pierre Emerick Aubameyang(2), Pierre-Emile Hojbjerg ve Robinio Vaz'dan geldi. Paris FC'nin gollerini ise Ilan Kebbal ve Moses Simon kaydetti.

Mason Greenwood, mücadelenin 85. dakikasında kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Marsilya, 2.hafta sonunda puanını 3'e yükseltirken Paris FC ise ikinci kez sahadan yenik ayrılmasıyla 0 puanda kaldı.

Olimpik Marsilya takımı, önümüzdeki hafta Olimpik Lyon deplasmanında bir başka derbide sahada olacak. Paris FC ise evinde Metz'i konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.