Marsilya'dan sezonun ilk galibiyeti!

Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Olimpik Marsilya evinde Paris FC'yi ağırladı.



Mini Klasik olarak anılan mücadele Velodrome Stadyumu'nda oynandı.



Zorlu mücadelede Marsillya, Paris FC'yi 5-2 mağlup etti.



Marsilya'ya galibiyeti getiren goller; Mason Greenwood, Pierre Emerick Aubameyang(2), Pierre-Emile Hojbjerg ve Robinio Vaz'dan geldi. Paris FC'nin gollerini ise Ilan Kebbal ve Moses Simon kaydetti.



Mason Greenwood, mücadelenin 85. dakikasında kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Bu sonuçla birlikte Marsilya, 2.hafta sonunda puanını 3'e yükseltirken Paris FC ise ikinci kez sahadan yenik ayrılmasıyla 0 puanda kaldı.



Olimpik Marsilya takımı, önümüzdeki hafta Olimpik Lyon deplasmanında bir başka derbide sahada olacak. Paris FC ise evinde Metz'i konuk edecek.