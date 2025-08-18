18 Ağustos
Marsilya'da gerginlik: Rabiot ve Rowe kadro dışı!

Marsilya'da Rabiot ve Rowe, Rennes maçı sonrası soyunma odasında yaşanan tartışma nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

calendar 18 Ağustos 2025 18:45 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 18:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Olympique Marsilya, Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Rennes deplasmanında oynanan maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe'u geçici olarak kadro dışı bıraktı.

RMC Sport'un haberine göre iki oyuncu, cuma akşamı soyunma odasında sert bir tartışmaya girerek yüz yüze gelmişti.

TARTIŞMANIN DETAYLARI



Soyunma odasında sözlü sataşmaların fiziksel temas noktasına varması üzerine teknik ekip ve futbolcular iki oyuncuyu ayırmaya çalıştı.

Hatta kulübün futbol direktörü Medhi Benatia da olay anında oradaydı. OM yönetimi, bu tür davranışların görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek iki futbolcuyu kısa süreliğine birinci takımdan uzaklaştırma kararı aldı.

OLASI DİSİPLİN CEZALARI

Kulüp, oyuncuların pişmanlık göstermesi için OM Vakfı'na bağış yapmalarını da gündeme aldı. Bu girişim, hem disiplin cezası hem de kamuoyu önünde bir özür niteliğinde değerlendirilebilir.

TAKIMIN PROGRAMI

Marsilya ekibi, pazartesi günü öğleden sonra antrenmanlara yeniden başladı. Ancak Rabiot ve Rowe'un Commanderie tesislerinde takımla birlikte sahaya çıkması beklenmiyor.

  
