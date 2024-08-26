Serbest oyuncu Boban Marjanovic, NBA takımlarından teklif beklediğini söyledi.



NBA yazı sona ererken serbest oyuncu olarak statüsünü koruyan Marjanovic, halen herhangi bir NBA takımından teklif bekleme sürecinde yer aldığını belirtti.



36 yaşındaki oyuncu, Meridian Sport ile yaptığı son röportajda, ligdeki geleceğinin belirsizliği hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:



"Ne zaman plan yapsanız, işler asla öyle yürümez. NBA'den teklif bekliyorum, ancak gelmezse, şu anda kağıt üzerinde çok opsiyon var. Planlar her zaman değişir. Olmazsa, önümüze bakarız."



Önceki sezon, Marjanovic 14 maç Houston Rockets forması giymiş ve maç başına yalnızca 5 dakikadan biraz fazla süre alarak ortalama 3,2 sayı ve 2,3 ribaund kaydetmişti.





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