Mario Gomez futbola veda ediyor

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Mario Gomez, futbol kariyerini sezon sonunda bırakmaya karar verdi.Kariyerine Bundesliga 2'de Stuttgart forması ile devam eden Mario Gomez, bu sezon Stuttgart ile 21 maça çıktı. 34 yaşındaki forvet bu maçlarda takımına 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.Efsane Alman forvet Bundesliga 2'de kalan 5 maçın sonunda kariyerine son verecek.Profesyonel kariyerine Stuttgart ile başlayan Gomez, burada kulübü ile 1 Bundesliga Şampiyonluğu yaşadı.Beşiktaş'a 2015/2016 sezonunda kiralık olarak gelen Mario Gomez, Siyah-Beyazlıların formasını sadece 1 sezon için terletti. Alman forvet buna rağmen kısa sürede yaptıkları ile Beşiktaş taraftarının gönlünü kazandı.Gomez, Beşiktaş'ta geçirdiği tek sezonda Süper Lig'de attığı 26 gol ile takımının şampiyonluğundan en büyük pay sahiplerinden birisiydi.Kariyerinde 5 kez gol kralı olan Gomez, 2'si Bayern Münih ve 1'i Stuttgart ile olmak üzere 3 Bundesliga kazandı.Başarılı forvet bunun yanı sıra 2012/2013 sezonunda yine Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu'nu tattı.Almanya'da 1 kez yılın futbolcusu seçilen Gomez, 2 Almanya Kupası ve 2 Almanya Süper Kupası Şampiyonluğu'na da sahip oldu.Almanya Milli Takımı ile 78 maça çıkan Mario Gomez, bu maçlarda takımına 31 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.