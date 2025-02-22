Marco Asensio, Chelsea'yi yıktı

Aston Villa, Marco Asensio'nun iki golüyle Chelsea'yi Villa Park'ta 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Marco Asensio, Chelsea'yi yıktı
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22 Şubat 2025 22:28
Son güncelleme 22 Şubat 2025 22:31
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Aston Villa ile Chelsea karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa, 2-1'lik skorla kazandı. 

Chelsea, 9. dakikada Enzo Fernandez ile öne geçti.

Aston Villa, 57. dakikada Marco Asensio ile skora eşitliği getirdi. Asensio, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

5 maçta 4 beraberlik aldığı seriyi bitiren Aston Villa, puanını 42'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 2 maça çıkan Chelsea ise 43 puanda kaldı.

Chelsea, gelecek hafta Southampton'ı ağırlayacak. Aston Villa ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.


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