Marcello Abbondanza yeniden Fenerbahçe'ye doğru

İtalyan basınına göre, İtalyan pasör Alessia Orro ile anlaşan sarı-lacivertli yönetimin gelecek sezon başantrenörü Marcello Abbondanza olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Marcello Abbondanza yeniden Fenerbahçe'ye doğru
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01 Nisan 2025 13:24
Yeni sezon için önemli transferlere imza atan Fenerbahçe Medicana'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Vero Volley Milano forması giyen İtalyan pasör Orro sarı-lacivertlilerin 3 yıllık sözleşme teklifine 'evet' derken yıldız voleybolcu senelik 600 bin euro kazanacak.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Marco Fenoglio ile yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerin, 2013- 2017 yılları arasında da takımda görev yapan Marcello Abbondanza'yı başantrenörlük görevine getireceği ileri sürüldü. Abbondanza 2019-2023 yılları arasında Türk Hava Yolları'nı da çalıştırmıştı.
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