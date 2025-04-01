Marcello Abbondanza yeniden Fenerbahçe'ye doğru

Yeni sezon için önemli transferlere imza atan Fenerbahçe Medicana'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Vero Volley Milano forması giyen İtalyan pasör Orro sarı-lacivertlilerin 3 yıllık sözleşme teklifine 'evet' derken yıldız voleybolcu senelik 600 bin euro kazanacak.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Marco Fenoglio ile yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerin, 2013- 2017 yılları arasında da takımda görev yapan Marcello Abbondanza'yı başantrenörlük görevine getireceği ileri sürüldü. Abbondanza 2019-2023 yılları arasında Türk Hava Yolları'nı da çalıştırmıştı.