18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Marcel Licka'dan geri dönüş yanıtı!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, eski takımı Dinamo Moskova için gelen soruya cevap verdi ve Rus ekibine geri dönmeyi düşünmediğini söyledi.

calendar 18 Ağustos 2025 18:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Marcel Licka'dan geri dönüş yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, eski takımı Dinamo Moskova ile ilgili konuştu.

"MAÇLARI TAKİP ETMİYORUM"

Dinamo Moskova'nın maçlarını takip etmediğini söyleyen Licka, "Şu anda işime odaklanmış durumdayım, sadece sonuçlara bakıyorum. Sonuçların çok iyi olmadığını söyleyebilirim ama futbolda kötü dönemler olabilir. Ancak takımın bu durumu düzeltebileceğine inanıyorum. Dinamo ve oyuncuların ligde yükselişe geçmesini, güzel futbol sergilemesini ve taraftarları mutlu etmesini diliyorum." dedi.

GERİ DÖNÜŞ YANITI

"Teklif alırsanız Dinamo Moskova'ya dönmek ister misiniz?" sorusuna cevap veren Licka, "Şu anda Karagümrük'te sözleşmem var. Oyuncuların seviyesi biraz farklı olduğu için benim için kolay değil ama teknik ekibimle birlikte elimizden geleni yapıp, oyuncuların ve takımın kalitesini artırmaya çalışacağız. Yapacak çok işimiz var ve şu anda Dinamo'yu düşünmüyorum." dedi.

KARAGÜMRÜK'TE TEK MAÇA ÇIKTI!


48 yaşındaki Licka, 2023-2025 yılları arasında Dinamo Moskova'da görev yapmış ve Rus ekibinden ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçmişti.

Fatih Karagümrük, Licka yönetiminde ligde oynadığı ilk maçta Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.