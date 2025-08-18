Marcel Licka'dan geri dönüş yanıtı!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, eski takımı Dinamo Moskova ile ilgili konuştu.
"MAÇLARI TAKİP ETMİYORUM"
Dinamo Moskova'nın maçlarını takip etmediğini söyleyen Licka, "Şu anda işime odaklanmış durumdayım, sadece sonuçlara bakıyorum. Sonuçların çok iyi olmadığını söyleyebilirim ama futbolda kötü dönemler olabilir. Ancak takımın bu durumu düzeltebileceğine inanıyorum. Dinamo ve oyuncuların ligde yükselişe geçmesini, güzel futbol sergilemesini ve taraftarları mutlu etmesini diliyorum." dedi.
GERİ DÖNÜŞ YANITI
"Teklif alırsanız Dinamo Moskova'ya dönmek ister misiniz?" sorusuna cevap veren Licka, "Şu anda Karagümrük'te sözleşmem var. Oyuncuların seviyesi biraz farklı olduğu için benim için kolay değil ama teknik ekibimle birlikte elimizden geleni yapıp, oyuncuların ve takımın kalitesini artırmaya çalışacağız. Yapacak çok işimiz var ve şu anda Dinamo'yu düşünmüyorum." dedi.
KARAGÜMRÜK'TE TEK MAÇA ÇIKTI!
48 yaşındaki Licka, 2023-2025 yılları arasında Dinamo Moskova'da görev yapmış ve Rus ekibinden ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçmişti.
Fatih Karagümrük, Licka yönetiminde ligde oynadığı ilk maçta Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.
