Manuel Lanzini: "Futbol şu anda başlayamaz"

Premier Lig takımlarından West Ham United'ın yıldız futbolcusu Lanzini, koronavirüs ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Manuel Lanzini: 'Futbol şu anda başlayamaz'
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05 Mayıs 2020 20:34
West Ham United'ın Arjantinli yıldızı Manuel Lanzini, koronavirüs salgını nedeniyle duran liglerin geri dönme çabasına tepki gösterdi.

İngiliz basınına konuşan Lanzini, "Koronavirüs aşısı bulunmadan tekrar futbola başlamak delilik olur. Bana oynamak isteyip istemediğimi sorarsanız, elbette oynamak isterim ancak diğerlerini de korumalısınız. Şu anda başlayamaz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde de Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Agüero, birçok futbolcunun korktuğunu ve yeniden başlamanın doğru olmayacağını söylemişti.

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