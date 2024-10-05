Manchester United'ın yeni ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe, sezonun kötü başlangıcının ardından Erik ten Hag'ın geleceğiyle ilgili sessizliğini bozdu. Ten Hag'ı "çok iyi bir hoca" olarak nitelendiren Ratcliffe, teknik direktörün görevine devam edip etmeyeceğine dair kararda kendisinin yer almadığını vurguladı.



Geçtiğimiz hafta Premier Lig'de Tottenham'a 3-0 yenilen ve ardından UEFA Avrupa Ligi'nde FC Porto karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-3 berabere kalan Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag üzerindeki baskı giderek artıyor. Ratcliffe, teknik direktörün geleceği hakkında BBC'ye açıklamalarda bulundu.



Ratcliffe, "Erik'i seviyorum. Bence çok iyi bir hoca, ama bu karar benim vereceğim bir karar değil. Manchester United'ı yöneten yönetim ekibi bu konuda en doğru kararı verecektir" dedi. Kulübün yeni futbol yapısını oluşturan ve sorumlulukları yönetime devreden Ratcliffe, CEO Omar Berrada ve sportif direktör Dan Ashworth'un da sadece birkaç aydır görevde olduğunu belirtti.



"Bu yönetim ekibi ancak Haziran-Temmuz ayından itibaren görevde. Ocak, Şubat veya Mart'ta burada değillerdi. Omar ve Dan, Temmuz'da geldiler ve bu yüzden henüz yeni başladılar. Mantıklı kararlar almaları için biraz zamana ihtiyaçları var" diyen Ratcliffe, Manchester United'ı eski başarılı günlerine döndürme hedeflerinin olduğunu dile getirdi.



Manchester United, bu sezon tüm kulvarlarda sadece üç galibiyet alabildi ve hafta sonu Aston Villa'ya kaybetmeleri durumunda, yedi lig maçının dördünü kaybetmiş olacaklar.



