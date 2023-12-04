MANU'dan 30 milyon euroluk Juventus kararı!

Manchester United, kadroda düşünmediği Jadon Sancho ve Donny van de Beek ile ilgili kararını verdi.



The Sun'da yer alan habere göre; MANU, Juventus'un ilgilendiği iki oyuncuyu satmaya hazır.



Haberde Sancho ve Beek için İngiliz devinin 30 milyon euro bonservisi bedeli talep ettiği belirtildi.



İtalyan temsilcisinin iki oyuncu için kısa süre içinde pazarlıklara oturabileceği ifade edildi.



MANU ile 62 maça çıkan Donny van de Beek, 2 gol ve 2 asist yaptı. Erik ten Hag ile yaşadığı sorunlar sebebiyle kadro dışı kalan Jadon Sancho ise 82 maçta forma giydi. Rakip filelere 50 gol atan İngiliz oyuncu, 64 de asist yaptı.





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