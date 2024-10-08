MANU'da Maguire sakatlandı!

Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
MANU'da Maguire sakatlandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2024 15:49
Son güncelleme 08 Ekim 2024 15:52
Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire, sakatlandı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İngiliz savunma oyuncusu, "Hafta sonunda bir sakatlık yaşadım ve bu nedenle hayal kırıklığına uğradım. Birkaç hafta sahalardan uzak kalacağım ama daha güçlü bir şekilde geri döneceğim." dedi.

Manchester United'da bu sezon 9 maçta süre bulan 31 yaşındaki savunma oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAKLAR

Manchester United, milli ara sonrası ligde Brentford ile karşı karşıya gelecek. İngiliz temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında ise 24 Ekim'de temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery