MANU'da ilk ayrılık gerçekleşti!

Manchester United, 11 yıldır kulüpte çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak futbol direktörlüğü görevini yürüten John Murtough'un takımdan ayrıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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MANU'da ilk ayrılık gerçekleşti!
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09 Nisan 2024 17:54
Premier Lig'de bir türlü istediği performansı sahaya yansıtamayan Manchester United'da ilk fatura kesildi.

Manchester United, 11 yıldır kulüpte çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak futbol direktörlüğü görevini yürüten John Murtough'un takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulübün yeni ortaklarından Sir Jim Ratcliffe yaptığı açıklamada, "John'a uzun yıllar verdiği hizmet ve geçiş dönemindeki desteği için teşekkür ediyorum. Gelecek için en iyi dileklerimizi sunarak yollarımızı ayırıyoruz." ifadelerini kullandı.

John Murtough, Gençlik gelişim koordinatörü ve gelişim direktörlüğü görevlerini de yürütmüştü.

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