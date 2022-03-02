MANU, Barça'nın genç stoperi için şartları zorluyor!

Premier Lig ekibi Manchester United'ın Barcelona'nın yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı genç stoperi Ronald Araujo için yıllık 10 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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MANU, Barça'nın genç stoperi için şartları zorluyor!
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02 Mart 2022 17:30
Manchester United, Barcelona'nın genç savunmacısı Ronald Araujo'yu kadrosuna katmak için şartları zorluyor.

El Chiringuito'nun haberine göre, Manchester United'ın Katalan devinin genç stoperi için yıllık 10 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Haberde Barcelona'nın yıllık 4 milyon eurodan daha az bir teklifle oyuncunun kapısını çaldığı ve yeni sözleşme konusunda Uruguaylı stoperle henüz anlaşamadığı belirtildi.

Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki genç oyuncu bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 29 maçta, 3 gol atma başarısı gösterdi.

 

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