Manoel Messias sezon sonuna kaldı

Tabzonspor'da, Manoel Messias'ın kaderi için düğüm çözülüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, stoper oyuncusunun kaderine karar verecek.

Manoel Messias sezon sonuna kaldı
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01 Haziran 2020 13:15
Karadeniz ekibi Trabzonspor'un devre arasında Brezilya ekibi Cruzeiro'dan 6 ay + 2 yıllık sözleşme imzaladığı Manoel Messias'ın geleceği belirsiz...

Önceki gün Pereira'nın imza töreninde Hosseini ve Bilal'in sözleşme opsiyonlarını kullandıklarını söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, Brezilyalı stoper hakkında konuşmamıştı.

Henüz Bordo-Mavili forma ile sadece Türkiye Kupası'nda bir maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu için sezon sonu beklenecek ve duruma göre karar verilecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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