Manoel Messias sezon sonuna kaldı

Karadeniz ekibi Trabzonspor'un devre arasında Brezilya ekibi Cruzeiro'dan 6 ay + 2 yıllık sözleşme imzaladığı Manoel Messias'ın geleceği belirsiz...
Önceki gün Pereira'nın imza töreninde Hosseini ve Bilal'in sözleşme opsiyonlarını kullandıklarını söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, Brezilyalı stoper hakkında konuşmamıştı.
Henüz Bordo-Mavili forma ile sadece Türkiye Kupası'nda bir maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu için sezon sonu beklenecek ve duruma göre karar verilecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Önceki gün Pereira'nın imza töreninde Hosseini ve Bilal'in sözleşme opsiyonlarını kullandıklarını söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, Brezilyalı stoper hakkında konuşmamıştı.
Henüz Bordo-Mavili forma ile sadece Türkiye Kupası'nda bir maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu için sezon sonu beklenecek ve duruma göre karar verilecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın