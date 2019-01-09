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Manisaspor fedakarlık bekliyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme korkusu yaşayan Manisaspor, ara döneminde transfer yasağını kaldırabilmek için eski futbolcularından fedakarlık bekliyor.

Kaynak: DHA
Manisaspor fedakarlık bekliyor
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09 Ocak 2019 14:23
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme korkusu yaşayan Manisaspor, ara döneminde transfer yasağını kaldırabilmek için eski futbolcularından fedakarlık bekliyor.

Kadrosunun tamamı altyapıdan gençlerden oluşan ve eksi 1 puanla düşme hattında bulunan siyah-beyazlılarda şimdiye kadar kulüpten alacakları kesinleşen eski futbolcularından Berk Neziroğulları, Hikmet Balioğlu, Ferhat Çökmüş, Hakan Turan ve Gökdeniz Varol, muvafakatname verdi. Yönetimin ikna ettiği bu futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdikleri yazıyla alacakları baki kalmak kaydıyla Manisaspor'un ara transferde alacağı isimlere lisans çıkarabilmesi için onay verdiklerini bildirdi.

Yasağı acilen kaldırıp ara transferin biteceği 31 Ocak'a kadar kadroyu güçlendirmeyi hedefleyen yönetimin diğer alacaklı isimleri de ikna çabası sürüyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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