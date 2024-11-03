Manisa FK, Pendikspor'a konuk

TFF 1. Lig'de son iki maçını kaybederek düşüş yaşayan Manisa Futbol Kulübü, pazartesi günü Pendikspor ile karşılaşacak

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Manisa FK, Pendikspor'a konuk
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03 Kasım 2024 15:04
TFF 1'inci Lig'de son 2 maçında Iğdır FK (D) ve Esenler Erokspor'a 1-0'lık skorlarla yenilerek düşüşe geçen Manisa Futbol Kulübü pazartesi günü deplasmanda Pendikspor'la kozlarını paylaşacak.

Pendik Stadı'nda saat 20.00'd e başlayacak 11'inci hafta mücadelesini Batuhan Kolak yönetecek. Ligde 14'er puanla Play-Off hattının 3 puan gerisinde, düşme hattının 2 puan üzerinde yer alan iki takımdan Manisa temsilcisi 12'nci sırada, İstanbul ekibi ise 14'üncü basamakta haftaya başlamıştı. Manisa FK kazanarak 2 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.
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