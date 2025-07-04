Manisa Basket'te ayrılık: Songalia

Manisa Basket, yardımcı antrenör Darius Songaila ile yollarını ayırdı.

calendar 04 Temmuz 2025 14:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa Basket'te ayrılık: Songalia
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transferde henüz adım atmayıp kulübün devriyle ilgili süreci de belirsiz olan Manisa Basket'te Yardımcı Antrenör Darius Songaila ile yollar ayrıldı.

Kulüpten, "Antrenörümüz Darius Songaila ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.

Oyunculuk kariyerinde NBA'de 2003-2011 yılları arasında 5 farklı takımda forma giyen, ülkemizde Galatasaray'da da oynayan 47 yaşındaki Litvanyalı Songaila, Manisa ekibinde geçen sezon ortasında hemşerisi antrenör Kazys Maksvytis'in yardımcısı olarak göreve gelmişti.
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