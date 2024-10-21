Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde Peristeri'yi konuk edecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manisa Basket, üçüncü müsabakasında 22 Ekim Salı günü Yunanistan'dan Peristeri'yi ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde Peristeri'yi konuk edecek
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21 Ekim 2024 13:28
Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ilk 2 maçını kayıpsız geçen Manisa Basket, üçüncü müsabakasında 22 Ekim Salı günü Yunanistan'dan Peristeri'yi ağırlayacak..

Muradiye Spor Salonu'ndaki Manisa Basket-Peristeri maçı 22 Ekim Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Gruptaki ilk 2 maçını galip tamamlayan Manisa Basket, lider durumda bulunuyor.

Grubun diğer karşılaşmasında İspanyol UCAM Murcia, Sırbistan'dan FMP'yi konuk edecek.

Avrupa kupalarında 17. maçına çıkacak Manisa Basket, geride kalan 16 müsabakada 10 galibiyet ve 6 yenilgi aldı.

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