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Manisa Basket sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek

Manisa Basket, 10 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa Basket sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek
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09 Kasım 2024 16:22
Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçı da kaybederek dibe demir atan Manisa Basket 10 Kasım Pazar günü güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.
 Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak.

Ligde ve EuroLeague'de şampiyonluk yarışının iddialı ekibi Fenerbahçe, 4'te 4 yaptıktan sonra geçen hafta ilk yenilgisini evinde Aliağa Petkimspor'dan almıştı. Lige kötü başlayan Manisa ekibi, hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan'da Peristeri deplasmanında alınan yenilgiden sonra başantrenör Ertuğ Tuzcukaya ile yollarını ayırmıştı.

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