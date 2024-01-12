Manchester United ve Liverpool yarışta: Todibo

Bu sezon yaşadığı sakatlık problemlerinden dolayı stoper takviyesi yapmak isteyen Liverpool, Manchester United'ın da istediği Jean-Clair Todibo için devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United ve Liverpool yarışta: Todibo
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12 Ocak 2024 22:31
Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için harekete geçen Liverpool, Manchester United'ın da hedefinde olan yıldız stoper için harekete geçti.

FRANSA'DA PARLADI

Sport Bible'de yer alan habere göre Liverpool, Manchester United'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Jean-Clair Todibo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Bu sezon özellikle savunma hattında sakatlıklardan başı kurtulmayan Liverpool, 24 yaşındaki Fransız stoperin transferinde öncelikli konuma geçti.

Toulouse alt yapısından çıkan Jean-Clair Todibo, Katalan ekibinde istenilen performansı gösteremediği için Nice'e transfer olmuştu.

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Nice formasıyla 14 resmi maça çıkan Jean-Clair Todibo bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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