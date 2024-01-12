Manchester United ve Liverpool yarışta: Todibo

Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için harekete geçen Liverpool, Manchester United'ın da hedefinde olan yıldız stoper için harekete geçti.



FRANSA'DA PARLADI



Sport Bible'de yer alan habere göre Liverpool, Manchester United'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Jean-Clair Todibo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.



Bu sezon özellikle savunma hattında sakatlıklardan başı kurtulmayan Liverpool, 24 yaşındaki Fransız stoperin transferinde öncelikli konuma geçti.



Toulouse alt yapısından çıkan Jean-Clair Todibo, Katalan ekibinde istenilen performansı gösteremediği için Nice'e transfer olmuştu.



14 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Nice formasıyla 14 resmi maça çıkan Jean-Clair Todibo bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.



