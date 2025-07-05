Manchester United'ta temizlik, 5 veda kapıda!

Premier Lig devi Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim radikal kararlar aldı. Yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen beş yıldız oyuncuya kulüp bulmaları söylendi.

calendar 05 Temmuz 2025 00:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Manchester United'ta temizlik, 5 veda kapıda!
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Kulüp tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Manchester United, Ruben Amorim yönetiminde sil baştan bir kadro yapılanmasına girdi.

Portekizli çalıştırıcının planlarında yer almayan Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia'ya yolların ayrılacağı bildirildi.

KİRALIK DÖNENLER DE GİDİYOR

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını başka kulüplerde geçiren isimler de bu listede. Rashford Aston Villa'da, Antony Real Betis'te, Malacia ise PSV'de kiralık olarak forma giymişti. Chelsea ise Jadon Sancho'nun satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Yeni sezonda bu oyuncularla yola devam edilmeyecek.


10 NUMARA CUNHA'YA EMANET

Takımda düşünülmeyen Rashford'un 10 numaralı forması da elinden alındı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yaz transfer döneminde kadroya katılan Matheus Cunha bu ikonik formayı devraldı.

 

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