Manchester United'ta temizlik, 5 veda kapıda!

KİRALIK DÖNENLER DE GİDİYOR

10 NUMARA CUNHA'YA EMANET

Kulüp tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Manchester United, Ruben Amorim yönetiminde sil baştan bir kadro yapılanmasına girdi.Portekizli çalıştırıcının planlarında yer almayan'ya yolların ayrılacağı bildirildi.Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını başka kulüplerde geçiren isimler de bu listede. Rashford Aston Villa'da, Antony Real Betis'te, Malacia ise PSV'de kiralık olarak forma giymişti. Chelsea ise Jadon Sancho'nun satın alma opsiyonunu kullanmadı.Yeni sezonda bu oyuncularla yola devam edilmeyecek.Takımda düşünülmeyen Rashford'un 10 numaralı forması da elinden alındı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yaz transfer döneminde kadroya katılan Matheus Cunha bu ikonik formayı devraldı.