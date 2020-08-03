Manchester United, rekora hazırlanıyor: Jadon Sancho

Manchester United, Borussia Dortmund'un Jadon Sancho için istediği 120 milyon euro'yu kabul etti ancak ödemelerin 2 yıla yayılmasını istedi.



Bild'de yer alan habere göre; Manchester United, Jadon Sancho için Dortmund'a 120 milyon euro ödeyebileceğini ancak bunun zamana yayılmasını istedi. Buna göre İngiliz devi, 70 milyon euro'yu peşin, geri kalan 50 milyon euro'yu ise 2 yıla yayarak ödeme yapabileceğini iletti. Buna göre 30 milyon euro 2021 yazında, 20 milyon euro ise 2022 yazında ödenecek şekilde bir plan sunuldu. Dortmund, bu talebe henüz bir yanıt vermedi.



Manchester United, Jadon Sancho için 120 milyon euro öderse kulüp transfer rekorunu kıracak. İngiliz devi, daha önce Paul Pogba için Juventus'a 105 milyon euro ödeyerek transfer rekoru kırmıştı.



Borussia Dortmund da Jadon Sancho ile en pahalı ikinci satışını yapmış olacak. Daha önce Ousmane Dembele, 138 milyon euro karşılığı Dortmund'dan Barcelona'ya transfer olmuştu.



