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Manchester City, derbi öncesi 6 attı, moral yaptı!

Manchester City, sahasında ağırladığı Southampton'ı 6-1'lik skorla mağlup etti ve Manchester derbisi öncesi moral depoladı.

Kaynak: Sporx.com
Manchester City, derbi öncesi 6 attı, moral yaptı!
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04 Kasım 2018 19:51
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City ile Southampton karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City, 6-1'lik skorla kazandı.

Manchester City, 6. dakikada Wesley Hoedt'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 12. dakikada Sergio Agüero, Raheem Sterling'in asistiyle farkı 2'ye çıkardı. 18'de bu kez asisti yapan Sane, golü atan Silva oldu. Southampton, 29. dakikada Danny Ings'in penaltısıyla farkı 2'ye indirdi. Raheem Sterling, 45. dakikada Sergio Aguero'nun asistiyle ilk yarının skorunu belirledi. 

Manchester City, ikinci yarıda Raheem Sterling'in ayağından 67. dakikada bulduğu golle 5'i buldu. Leroy Sane, 90. dakikada attığı golle skoru belirledi. Manchester City'de Raheem Sterling 2 gol ve 2 asist, Sergio Agüero ise 1 gol ve 2 asistle yıldızlaşan isimler oldular.

Son şampiyon Manchester City, bu sonuçla puanını 29'a yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Southampton ise 7 puanda kaldı.

Manchester City, hafta içi evinde Shakhtar'ı ağırladıktan sonra 11 Kasım Pazar akşamı Manchester United ile karşılaşacak. Southampton ise sahasında Watford ile 3 puan mücadelesi verecek.

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