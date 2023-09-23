Manchester City'den 6'da 6

Manchester City, sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 2-0'lık skorla mağlup etti ve Premier Lig'de 6'da 6 yaptı.

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Manchester City'den 6'da 6
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23 Eylül 2023 19:04
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Phil Foden ve 14. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Ev sahibi ekipte Rodri, 46. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla birlikte 6'da 6 yapan Manchester City, 18 puanla zirvedeki yerini korudu. Nottingham Forest ise 7 puanda kaldı.

Manchester City, gelecek hafta Wolves deplasmanına gidecek. Nottingham ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.

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