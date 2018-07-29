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Man. City, Bayern karşısında geri döndü

Manchester City, Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda Bayern Münih'i 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Man. City, Bayern karşısında geri döndü
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29 Temmuz 2018 03:57
Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda Bayern Münih ile Manchester City karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı karşılaşmada Manchester City, Bayern Münih'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmada Manchester City'nin galibiyet gollerini 45+1. dakikada ve 70. dakikada Silva, 52. dakikada Nmecha kaydetti.

Bayern'in mücadeledeki gollerini ise 16. dakikada Shabani ve 24. dakikada Robben attı.

Manchester City'de Denayer maçı yedek kulübesinde tamamladı.

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