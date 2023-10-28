Mame Thiam'a Arabistan'dan teklif yağıyor

Kayserispor ile bu sezona bomba gibi bir giriş yapan Mame Thiam, çıktığı 9 lig maçında tam 8 kez rakip fileleri havalandırdı ve 1 gol pası verdi.
Senegalli golcüye gösterdiği bu performans sonrasında ise adeta teklif yağdı. Özellikle Arap takımlarının Mame Thiam'ı takip ettiği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılı kulüp ise ara transfer döneminde yüksek bir bonservis bedeli önerilmesi halinde oyuncunun satışına onay verecek.
Senegalli golcüye gösterdiği bu performans sonrasında ise adeta teklif yağdı. Özellikle Arap takımlarının Mame Thiam'ı takip ettiği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılı kulüp ise ara transfer döneminde yüksek bir bonservis bedeli önerilmesi halinde oyuncunun satışına onay verecek.