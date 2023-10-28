Mame Thiam'a Arabistan'dan teklif yağıyor

Kayserispor ile bu sezona bomba gibi bir giriş yapan Mame Thiam, çıktığı 9 lig maçında tam 8 kez rakip fileleri havalandırdı ve 1 gol pası verdi.



Senegalli golcüye gösterdiği bu performans sonrasında ise adeta teklif yağdı. Özellikle Arap takımlarının Mame Thiam'ı takip ettiği öğrenildi.



Sarı-Kırmızılı kulüp ise ara transfer döneminde yüksek bir bonservis bedeli önerilmesi halinde oyuncunun satışına onay verecek.



