29 Ekim

Mame Thiam'a Arabistan'dan teklif yağıyor

Kayserispor'da bu sezona fırtına gibi giren Mame Thiam'a, Suudi Arabistan'dan teklif yağıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mame Thiam'a Arabistan'dan teklif yağıyor
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28 Ekim 2023 13:16
Kayserispor ile bu sezona bomba gibi bir giriş yapan Mame Thiam, çıktığı 9 lig maçında tam 8 kez rakip fileleri havalandırdı ve 1 gol pası verdi.

Senegalli golcüye gösterdiği bu performans sonrasında ise adeta teklif yağdı. Özellikle Arap takımlarının Mame Thiam'ı takip ettiği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı kulüp ise ara transfer döneminde yüksek bir bonservis bedeli önerilmesi halinde oyuncunun satışına onay verecek.

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