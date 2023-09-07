Maliyet transferi Eric Bailly

Beşiktaş her transferde olduğu gibi yine kulübün kasasını düşündü, ayağını yorganına göre uzattı. Siyah-beyazlılar son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan bedelsiz olarak alınan Eric Bailly'de önce maliyetini düşündü.
2 İSİMLE DE GÖRÜŞÜLDÜ
Omar Colley'in yanına tecrübeli bin isim almak isteyen ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda detaylı bir liste hazırlayan siyah-beyazlılar Bailly dışında, Nino ve David Luiz ile de görüştü.
Nino için Brezilya ekibi Fluminense 7 milyon euro gibi yüksek bonservis isterken, 36 yaşındaki David Luiz ise Kartal'dan üç milyon euro garanti ücret talep etti.
RİSKE RAĞMEN BAILLY
Bu istekler karşısında yönetim, Nino ve David Luiz için girişlerini durduran siyah-beyazlılar Eric Bailly ile görüştü. Afrika Uluslar Kupası riskine rağmen tecrübeli oyuncu ile yıllık 2,5 milyon euro karşılığında 1+2 yıllık anlaşma yapıldı.
Böylece Beşiktaş, Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Jean Onana dışında yaptığı transferlerde olduğu gibi düşük bir ücretle kadrosunu güçlendirdi, kariyerinde Manchester United, Marsilye ile Villarreal gibi önemli kulüplerde forma giyen bir ismi aldı.
2 İSİMLE DE GÖRÜŞÜLDÜ
Omar Colley'in yanına tecrübeli bin isim almak isteyen ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda detaylı bir liste hazırlayan siyah-beyazlılar Bailly dışında, Nino ve David Luiz ile de görüştü.
Nino için Brezilya ekibi Fluminense 7 milyon euro gibi yüksek bonservis isterken, 36 yaşındaki David Luiz ise Kartal'dan üç milyon euro garanti ücret talep etti.
RİSKE RAĞMEN BAILLY
Bu istekler karşısında yönetim, Nino ve David Luiz için girişlerini durduran siyah-beyazlılar Eric Bailly ile görüştü. Afrika Uluslar Kupası riskine rağmen tecrübeli oyuncu ile yıllık 2,5 milyon euro karşılığında 1+2 yıllık anlaşma yapıldı.
Böylece Beşiktaş, Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Jean Onana dışında yaptığı transferlerde olduğu gibi düşük bir ücretle kadrosunu güçlendirdi, kariyerinde Manchester United, Marsilye ile Villarreal gibi önemli kulüplerde forma giyen bir ismi aldı.