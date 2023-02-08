Malatya'da 2 kişi depremden 43 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Van'dan Malatya'ya giden Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi, depremden 43 saat sonra 2 kişiyi kurtardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Malatya'da 2 kişi depremden 43 saat sonra enkazdan kurtarıldı
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08 Şubat 2023 08:56
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, depremlerin ardından bölgeye sevk edilen PAK ekibinin Malatya'daki arama kurtarma çalışmalarında görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, Emniyet Müdürlüğüne bağlı PAK ekibinin, yürüttükleri çalışma sonucu depremden 43 saat sonra 2 kişiyi yıkılan binanın enkazından yaralı kurtardığı ifade edildi.

PAK ekibinin şu ana kadar 9 kişiyi enkazdan çıkardığı bildirilen açıklamada, yıkılan binalardan gelebilecek her sese el uzatmak için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

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