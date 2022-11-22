Macris Carneiro'dan Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilyalı oyuncusu Macris Carneiro, Cumhuriyetin 100. yılında sarı-lacivertli formayı giymenin sorumluluğunu hissettiğini söyledi.



Carneiro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli formayı giymekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Şu anda burada olduğum için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bir ailedeymiş gibi hissediyorum. Taraftarlarımız ve oynadığımız maç atmosferleri mükemmel. Buradaki herkes bana yardım etmeye çalışıyor, bunun farkındayım ve bununla alakalı çok büyük mutluluk ve minnet duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Brezilya milli takımının da formasını giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli taraftarların kendisine karşı çok nazik ve kibar davrandığını belirtti.



Taraftarların, kendisi için Portekizce kelimeler öğrendiğini ve bundan mutluluk duyduğunu anlatan Carneiro, Cumhuriyet'in 100. yılındaki şampiyonluk hedeflerine ilişkin ise şunları aktardı:



"Ne kadar önemli bir senenin içinde olduğumuzu biliyorum. Ben bunu ilk öğrendiğimde çok daha büyük saygı duydum. Çok daha büyük bir mutluluk ve sorumluluk hissettim çünkü böyle önemli bir senede takımda olup, bu sorumluluğu taşımanın ve sahada olmanın önemini biliyorum."



"Galatasaray bizim gerçekten rakibimiz"



Macris Carneiro, oynadıkları derbiden sonra Galatasaray ile aralarındaki rekabeti daha iyi anladığını ifade etti.



Deplasmanda 3-0 kazandıkları maçın atmosferine değinen Carneiro, şöyle konuştu:



"Salona ilk girdiğim anda Galatasaraylı taraftarlarla karşılaştık. Onlar marş söylemeye başladılar ve içinde Fenerbahçe kelimeleri de geçiyordu. Ben önce anlamadım, Fenerbahçe deyince 'acaba teşekkür mü etmeliyim ne yapmalıyım' diye düşündüm. Sonradan anladım ki Galatasaray bizim gerçekten rakibimiz. Bunun dışında sahada onlara karşı olmak, o atmosferde böyle büyük atmosferde oynamak bizim daha güçlü olmamızı ve daha çok konsantre olmamıza neden oluyor. Böyle bir maç oynayıp kazandığımız için çok mutluyuz."



Carneiro, Türkiye'nin voleybolda dünyanın en iyi liglerinden olduğunu da vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Dünyanın en güçlü liglerinden birinde forma şansı bulduğum için çok mutluyum. Bu benim kendimi geliştirmem ve daha çok tecrübe kazanmam için çok önemli bir şans. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Şu anda Türkiye'de bulunduğum için çok mutluyum."





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