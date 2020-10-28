Maccabi Tel-Aviv kafilesi Sivas'a geldi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv kente geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Maccabi Tel-Aviv kafilesi Sivas'a geldi
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28 Ekim 2020 16:33
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv kente geldi. 

Futbolcular, teknik heyet ve yönetimden oluşan kafileyi taşıyan özel uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. 

Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. 

Maccabi Tel-Aviv takımı bugün saat 18.15'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak. 

Demir Grup Sivasspor ile Maccabi Tel-Aviv, 29 Ekim Perşembe günü 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

 


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