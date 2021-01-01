Luka: "Berbat oynadım..."

Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic, boynundaki gerginliğin, "berbat" olarak nitelendirdiği LA Clippers playoff ilk tur serisi 4. maçındaki performansında bir faktör olmadığını belirtti.



Clippers'a karşı dün geceki 81-106'lık mağlubiyette 19 sayı kaydetmiş olan Luka, maç sonrasında boynundaki ağrının bir sinir problemi olduğunu kabul etti:



"Boyun tarafındaki ağrı, sinirlerle aşağı doğru gidiyor gibi. Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum gerçekten. Bu sabah dünden çok daha iyi hissediyordum. Masaj yapıp buz koymaya devam ederek, Çarşamba gününe hazır olacağım."



Luka, bu sakatlığın performansına bir etkisi olduğu düşüncesine katılmadığını ise şu sözlerle açıkladı:



"Şu anda bunun pek önemli olduğunu düşünmüyorum. Maçı kaybettik. Sakatlıklar basketbolun bir parçası, ama yüzde 100 sağlıklı durumdaydım. Berbat bir maç çıkardım, o yüzden bir sonrakine odaklanmam lazım."



