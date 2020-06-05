Luiz Gustavo: "Burada herkes adeta üzerimize titriyor"

Fenerbahçe'nin başarılı ismi Luiz Gustavo, salgın nedeniyle lige verilen arada iyi çalıştıklarını belirtti.

Luiz Gustavo: 'Burada herkes adeta üzerimize titriyor'
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05 Haziran 2020 10:31
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, salgın nedeniyle lige verilen arada iyi çalıştıklarını söyledi.

Sambacı orta saha oyuncusu, "Her hafta testten geçiyoruz. Herkes adeta üzerimize titriyor. Ülkem Brezilya ile kıyasladığımda, Türkiye'nin bir hayli yol aldığını görüyorum" dedi.

Futbolu çok özlediklerini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Sahaya taraftarlarımız önünde dönmek isterdik ama ne yazık ki bu mümkün değil. Hepimiz hazırız. Lige galibiyetle başlayıp hemen ardından kupada final bileti almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de 22 lig maçına çıkarken 2 gol atıp 1 asist yaptı

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