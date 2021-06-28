Lucescu: "Mourinho, Roma'yı zirveye çıkarır"

Deneyimli teknik adam Mircea Lucescu, Jose Mourinho'nun Roma'ya gidişini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Lucescu: 'Mourinho, Roma'yı zirveye çıkarır'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2021 10:01
Mircea Lucescu, Jose Mourinho'nun Roma teknik direktörlüğüne gelmesi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Dinamo Kiev'de görev yapan 75 yaşındaki teknik adam, "İtalya'da önceden başkanların ligi vardı. Kim daha fazla para harcıyorsa o şampiyon oluyordu. Serie A'da artık bir oyuncuya 100 milyon eurolar verme dönemleri sona erdi. Şimdi doğru yapıyorlar ve en üst seviye teknik adamları hedef alıyorlar. Onlara düzgün kadrolar kurma sabrı gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

"ROMA'YI ZİRVEYE ÇIKARIR"

Mourinho'nun Roma'ya gidişini bu bağlamda değerlendiren Lucescu, "Mourinho'nun Roma'ya gitmesine şaşırmadım. Bence Jose için geriye doğru atılmış bir adım değil. Ben, Roma'nın yeniden kazanan bir kulüp olmak için Mourinho'yla anlaştığını düşünüyorum. Mourinho, Roma'yı tekrar zirveye çıkaracaktır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.