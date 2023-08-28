Lucas Hernandez'den Barça'ya hakaret iddiası!

Paris Saint-Germain'in sosyal medya hesabı tarafından yayınlanan bir videoda Lucas Hernández'in, Mbappe ile Dembele arasındaki konuşmada Barcelona için "b.ktan bir takım" söyleminde bulunduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lucas Hernandez'den Barça'ya hakaret iddiası!
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28 Ağustos 2023 15:03
Fransa devi Paris Saint-Germain'in antrenmandan görüntüler yayınladığı bir video tüm dünyada gündem yarattı. 

PSG antrenmanından bir ses kaydında Lucas Hernandez'in, PSG'ye Barcelona'dan transfer olan Ousmane Dembele'nin Mbappe ile yaptığı sohbet sırasında Barcelona'ya hakaret ettiği iddia edildi. 

Resmi PSG hesabı tarafından paylaşılan antrenman videosunda yayınlanan ses kaydında, Mbappe'nin Dembele'ye şunları söylediği duyuldu: ''Barcelona'dan geliyorsun, neden şarkı söylemiyorsun?''

Başka bir oyuncunun şöyle cevap verdiği duyuldu: "B.ktan bir takım olan Barcelona sana şarkı söylemeyi nasıl öğretebilir?" 

'Onze Mondial', 'Foot Mercato' ve 'Sports Fr' gibi medya kuruluşları, bu söylemde bulunan PSG oyuncusunun Lucas Hernandez olduğunu belirtti.

Bu hakaret dolu söylemin Barcelona cephesinde büyük rahatsızlık yarattığı vurgulandı.

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