Luan Peres karar aşamasında

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Brezilyalı stoper Luan Peres birkaç gün içinde yeni takımına karar verecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Luan Peres karar aşamasında
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16 Ağustos 2024 11:36
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Brezilyalı stoper Luan Peres'e ülkesinin takımlarından Palmeiras ve Süper Lig ekibi Eyüpspor talip olmuştu.

30 yaşındaki savunmacının transferiyle ilgili kararını birkaç gün içinde vereceği öğrenildi. Peres'in İstanbul'da kalmak istediği ve Eyüpspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Ancak Süper Lig'in yeni ekibi tecrübeli oyuncunun maaşının bir kısmının Fenerbahçe tarafından ödenmesini istiyor. Kanarya'da 23 maça çıkan Peres, 1 gol ve 1 asist üretti.
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