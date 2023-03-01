Louis Saha: 'Weghorst, gol atamazsa gider'

Manchester United'ın efsane isimlerinden Louis Saha, Wout Weghorst'un İngiliz devindeki geleceğiyle ilgili yorumlarda bulundu.



Saha açıklamasında, "Weghorst çok çalışkan ama şu anda pek çok unsurda kalite eksikliği var. Kalan aylar için kesinlikle doğru bir anlaşmaydı ama kulüple uzun vadeli bir sözleşme yapabilmesi için kendisini biraz daha kanıtlaması gerekecek." dedi.



"ATAMAMASINA RAĞMEN SÜRE ALIYOR"



Gol atamamasına rağmen süre aldığını söyleyen Saha, "Gol atamayan oyunculara pek fazla süre verilmez. Weghorst'a benzer pozisyonda gördüğüm tüm oyunculardan daha çok şans verildi. Yedek kulübesi için iyi bir alternatif ama daha iyisini yapması gerekiyor." diye konuştu.



"GOL ATMASI LAZIM"



Efsane isim ayrıca, "Baskı yaptığı veya saha içinde bir anda temposunu arttırdığı anlar oluyor ama ya topu yanlış kontrol ediyor ya da kazanması gereken bir kafa vuruşunu kazanamıyor. Kendine güvenebilmesi için daha fazla gol atması gerekir." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ