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Lonzo, Pelicans ile kontratını uzatmadı

New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un takımla sözleşme uzatması imzalamayacağı ve önümüzdeki yaz sınırlı bir serbest oyuncu olacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un takımla sözleşme uzatması imzalamayacağı ve önümüzdeki yaz sınırlı bir serbest oyuncu olacağı bildirildi.

Klutch Sports CEO'su ve Ball'un menajeri Rich Paul, ESPN'e verdiği demeçte, her iki tarafın da beraber ilerleme olanağı konusunda olumlu olduğunu söyledi.

Pelicans, Ball'a serbest oyuncu döneminde gelecek tüm teklifleri karşılayabilme imkanına sahip olacak.

Yeni başantrenör Stan Van Gundy, Ball'u övmüş ve kendisini "çok zeki ve hiç bencil olmayan bir oyuncu" olarak nitelendirmişti.

Van Gundy ayrıca Ball'un hızlı hücumda takım arkadaşlarını oynatabilme konusunda ligin en iyisi olabileceğini belirtmişti.

23 yaşındaki Lonzo, geçtiğimiz sezon Pelicans formasıyla oynadığı 63 maçta 11.8 sayı, 6.1 ribaund, 7.0 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalamıştı.


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