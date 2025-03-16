Londra derbisinde zafer Arsenal'in

Arsenal, Londra derbisinde 1-0 kazandı ve Chelsea'ye karşı lig maçlarındaki serisini 7 maça çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Londra derbisinde zafer Arsenal'in
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16 Mart 2025 18:18
Son güncelleme 16 Mart 2025 18:24
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan Londra derbisini ev sahibi Arsenal, 1-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 20. dakikada Mikel Merino kaydetti.

ARSENAL'DEN CHELSEA'YE KARŞI SERİ

Ligde 3 maç aradan sonra kazanan Arsenal, puanını 58'e çıkardı. Ligde üst üste 4. deplasman maçını kaybeden Chelsea, 49 puanda kaldı.

Arsenal, bu sonuçla birlikte Chelsea ile karşılaştığı son 7 lig maçında da yenilmemiş oldu.

MİLLİ ARADAN SONRA YİNE LONDRA DERBİLERİ

Arsenal, gelecek hafta bir başka Londra kulübü Fulham ile yine evinde karşılaşacak.

Chelsea ise gelecek hafta diğer Kuzey Londra kulübü Tottenham'ı evinde ağırlayacak.

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