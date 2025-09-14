Liverpool yine son nefeste!

Premier Lig'in 4.haftasında Liverpool, Burnley deplasmanına konuk oldu.
Turf Moor'da oynanan mücadeleyi Liverpool 1-0 kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren gol 90+4. dakikada Mohamed Salah'ın penaltısından geldi.
Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligdeki puanını 12'ye yükseltirken Burnley ise 3 puanda kaldı.
Liverpool, önümüzdeki hafta Everton'u, Bunrley ise Nottingham Forest'i konuk edecek.
Turf Moor'da oynanan mücadeleyi Liverpool 1-0 kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren gol 90+4. dakikada Mohamed Salah'ın penaltısından geldi.
Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligdeki puanını 12'ye yükseltirken Burnley ise 3 puanda kaldı.
Liverpool, önümüzdeki hafta Everton'u, Bunrley ise Nottingham Forest'i konuk edecek.