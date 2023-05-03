Liverpool, Muhammed Salah ile 3 puanı kaptı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, evinde Fulham'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, Muhammed Salah ile 3 puanı kaptı
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03 Mayıs 2023 23:58
İngiltere Premier Lig'de 28. hafta erteleme maçında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile Marco Silva'nın yönetimindeki Fulham karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 1-0 kazanırken galibiyet golünü 39. dakikada Muhammed Salah penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. galibiyetini alan Liverpool 56 puana ulaşırken, Fulham 45 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında evinde Brentford'u ağırlarken, Fulham kendi sahasında Leicester City'i konuk edecek.
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