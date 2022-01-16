Liverpool, Brentford'a 3 atıp 3 aldı!

Liverpool, Brentford'u Anfield'da 3-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, Brentford'a 3 atıp 3 aldı!
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16 Ocak 2022 18:56
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool ile Brentford karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 3-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Fabinho, 69. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ve 77. dakikada Takumi Minamino kaydetti.

Brentford'u konuk ettiği son 6 resmi maçı kazanan Liverpool, bu maçlarda 15 gol atıp 1 gol yedi. Manchester City'den 1 maç eksiği bulunan Liverpool, 45 puana yükseldi ve farkı 11'e indirdi. Brentford ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 23 puanda kaldı.

Liverpool, gelecek hafta Crystal Palace'a konuk olacak. Brentford ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

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