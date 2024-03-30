Liverpool'a sürpriz öneri: Gonçalo Inacio

Yaz transfer döneminde kadrosuna yeni bir stoper katmak isteyen Liverpool, şimdiden harekete geçti.



Portekiz basınından Sportz Zone'un haberine göre Liverpool'a Sporting Lizbon'un savunma oyuncusu Goncalo Inacio ile yaz aylarında sözleşme imzalama teklifinde bulunuldu.



Habere göre; Joel Matip'in sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Liverpool onun yerine bir oyuncu arayacak ve 60 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Inacio'nun peşine düşebilir.



Bu sezon Sporting formasıyla 38 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 4 gol 1 asistlik performans gösterdi.



