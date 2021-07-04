Lionel Scaloni: 'Messi'nin oyunundan rakipler bile zevk alıyor'

Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Lionel Messi hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.



Messi'nin uzun süre boyunca oynamasını istediğini dile getiren Scaloni, "Bence biz taraftarlar olarak bizim için olabilecek en iyi şey Messi'nin uzun süre boyunca oynaması. Tabii bunu yapabildiği sürece. Rakipleri bile onun oyunundan zevk alıyor. Her gün övülmekten bıkacak mı bilmiyorum." dedi.



Copa America'da Messi ile kıyaslanacak bir oyuncu var mı? sorusuna ise, "Tüm zamanların en iyi futbolcusundan bahsediyoruz. Messi seviyesinde bir oyuncu bulmak zor. Neymar, onun gibi olabilirdi ama Messi'nin yaptıkları ve yapacakları inanılmaz." yanıtını verdi.



