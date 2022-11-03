Lincoln Henrique'ye dev talip

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'ye, Portekiz'in dev kulüplerinden Porto talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Lincoln Henrique'ye dev talip
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03 Kasım 2022 12:36
Lincoln
Lincoln
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin sezon başında Santa Clara'dan aldığı Lincoln'e Porto'nun izlettiği öğrenildi. Portekiz ekibinin devre arasında teklif yapacağı belirtiliyor.

Porto Lincoln'ü izletiyor

Sabah'ın haberine göre Porto, 7 Kasım'da 24 yaşına girecek Lincoln'ü sezon başından bu yana izletiyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmayı başaran Portekiz devinin devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Jorge Jesus istemişti

Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmesinde teknik direktör Jorge Jesus'un büyük etkisi bulunuyor. Jesus'un ısrarı ile Santa Clara'dan 3.5 milyon euroya transfer edilen Lincoln, Portekizli teknik direktörün vazgeçemediği oyunculardan biri.

Normal pozisyonu forvet arkası olan Lincoln, Fenerbahçe'de joker oyuncu konumunda. Teknik direktör Jesus, onu orta sahanın solu, sol bek, 10 numara, merkez orta orta saha, sağ kanat olarak oynattı.

En çok şans bulan 3. oyuncu

Fenerbahçe'de Lincoln kaleci Altay Bayındır ve Macar savunmacı Atilla Szalai'den sonra en çok forma şansı bulan 3. futbolcu. Jesus, Brezilyalı futbolcuya bütün kulvarlarda 20 karşılaşmada şans verdi.

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